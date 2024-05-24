エレクトーン YAMAHA STAGEA ELS-01 2006年製



YAMAHA STAGEA STANDARD ELS-01 2006年製 - 中古楽器専門店マルカート



エレクトーンステージアELS-01 | labiela.com



【売却済】YAMAHA ELS-01 ヤマハ ステージア スタンダード 【2006年製】



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ヤマハ | ELB-01 - エレクトーン - 概要



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YAMAHA STAGEA STANDARD ELS-01 2006年製 - 中古楽器専門店マルカート

種類...オルガンアクセサリー・パーツ...椅子2016年製のエレクトーンです。問題なく演奏できることを確認済みです。椅子に多少の汚れがございます。SDカードおよびフロッピーディスクの挿入口付きです。(SDカードは専用の物が必要ですのでご注意ください。PCに使用するような通常のSDカードは挿入できません)中古製品ですのでご理解の上、購入をお願いします。また、配送業者さんはご購入者様で手配(自宅引き取り)をお願いします。※配送中の破損につきましてこちらで責任はとりかねますので、補償付の配送プランをおすすめします。