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エレクトーン YAMAHA STAGEA ELS-01 2006年製
商品番号 W47387488668
商品名

エレクトーン YAMAHA STAGEA ELS-01 2006年製
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 30,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...オルガンアクセサリー・パーツ...椅子2016年製のエレクトーンです。問題なく演奏できることを確認済みです。椅子に多少の汚れがございます。SDカードおよびフロッピーディスクの挿入口付きです。(SDカードは専用の物が必要ですのでご注意ください。PCに使用するような通常のSDカードは挿入できません)中古製品ですのでご理解の上、購入をお願いします。また、配送業者さんはご購入者様で手配(自宅引き取り)をお願いします。※配送中の破損につきましてこちらで責任はとりかねますので、補償付の配送プランをおすすめします。
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