めせもあ。　むすめん。　ハニビ

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むすめん。(現MeseMoa.)5thシングルhoneybeeです。特典DVD付き。内容は画像２枚目をご覧ください！また、おまけにトレカ３枚（翡翠、橙、水）おつけします。丁寧に扱う様に心掛けておりますが、指紋・初期傷等がある場合がございます。あくまでも、素人管理のため過度に神経質な方はご購入をご遠慮ください(＞＜)◎トラブル防止のため【プロフィール必読】とさせて頂いております。必ずお読みになった上で、購入前に在庫確認のコメント（処分予定のため）をお願いします。ご覧頂いていないと思われる見当違いのコメントが余りにも多い為、御返事せず削除させて頂く場合もございます。ご了承くださいm(__)mMeseMoa.めせもあ。 むすめん。 フォーゲル 気まぐれプリンス 白服 とみたけ あおい ノックソ にーちゃん 野崎弁当 二番煎じぜあらる。ジャンル···男性アイドル