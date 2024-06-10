少女時代 テヨン ビックフォトタオル 未開封

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商品詳細
即購入OKGirls'Generation少女時代officialgoodsSONELIMITEDPARTYの時に受注生産として販売されましたBIGPHOTOTOWELになります。※sampleはタオルの柄です。ファンの方にお譲り出来たら嬉しいです*よろしくお願い致します。※海外製品の為、初期からの細かなスレや傷がある場合がございます。※素人保管になりますので完璧を求める方、神経質な方の購入はお控え下さい(\u003e_\u003c)少女時代Girls'Generationテヨンジェシカサニーティファニーヒョヨンユリスヨンユナソヒョン公式グッズ
http://narcologia.ru/goods/recycling227014.html
http://narcologia.ru/goods/mythic982635.html
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