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トランペット　YAMAHA YTR1310
商品番号 R90351201322
商品名

トランペット　YAMAHA YTR1310
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 1,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

写真に載せていますが、先が少し曲がっているので、ジャンク扱いでお願いします。ケースほ無いので、プチプチで包んで送ります。◉こちらの商品は、中古品となりますのでキズや汚れなどあるかと思いますので気になる方、完璧を求められる方や神経質な方はご購入をご遠慮下さいませ。◉個人的な検品となりますので、見落としや商品の仕様などを把握できてない場合がございます。予めご理解の程お願い申し上げます。⚠︎発送後の返品、返金は一切対応致しませんので、購入前にしっかり確認や質問をお願いします。
http://narcologia.ru/goods/composite687654.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture456341.html
http://narcologia.ru/goods/capitation195308.html
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