朝井閑右衛門、人形、超希少額装用画、新品額装付 送料無料

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朝井閑右衛門画額「人形の国」



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この説明欄をよくお読みになり、内容をご理解・ご納得の上、ご購入をお願い致します。コメントなし即購入OKです。朝井閑右衛門作品名「人形」GCY超希少画集の中の一枚の作品を額装致しました。版上サイン入りです。中には、版上サインが無い物もございますので、画像でご確認下さい。絵画部分のサイズは、約１５㎝×１２㎝です。新品額装付き作品の状態は綺麗ですが、あくまでも中古品ですので、神経質な方のご入札はお断り致します。新品の額、マット付きです。マットは作品に合わせて製作いたします。色は黒色、アクリルガラス付き、額サイズは約３０ｃｍ×２４ｃｍ。zero専門業者にてマット合わせ、額装をいたしますのでお時間を頂きます。あくまでも観賞用の商品でございますので、説明文をご理解・ご了承の上、ご納得いただけるお客様のみのご入札をお願いいたします。送料は無料です。こちらの商品は他のサイトでも販売していますので、ご購入のタイミングよっては売り切れになっていることがございます。ご了承お願いします。多数の商品を、売り切り価格にて出品しております。お時間がございましたら、ご覧くださいませ。