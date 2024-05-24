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グラスルーツ エレキギター レッド
商品番号 N41042934033
商品名

グラスルーツ エレキギター レッド
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 15,936 円
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商品詳細

グラスルーツのエレキギターです色は木目の透けているレッドですピックアップがセイモアダンカンですブリッジがフロイドローズタイプからシャーラーに変更されていますチューニングがしやすいです裏のブリッジのスプリング部分とスイッチ類の蓋がありません音出し確認、問題ありません
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