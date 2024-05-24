グラスルーツ エレキギター レッド

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商品詳細
グラスルーツのエレキギターです色は木目の透けているレッドですピックアップがセイモアダンカンですブリッジがフロイドローズタイプからシャーラーに変更されていますチューニングがしやすいです裏のブリッジのスプリング部分とスイッチ類の蓋がありません音出し確認、問題ありません
http://narcologia.ru/goods/symmetric485645.html
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