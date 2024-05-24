CASIO LK-312

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商品詳細
数ある出品物から、ご覧いただきありがとうございます■購入について・即購入OKです！早い者勝ちです♪・深夜、早朝の購入もOKです。 お時間はお気になさらずどうぞ♪・フリマサイトルールに則って、コメントで交渉中などであっても、先に購入いただいた方を最優先させていただきます・値下げ交渉につきましては、常識の範囲内で金額のご提示をお願いいたします。大幅な値引きは対応致しかねますのでご理解ください。・取り置きには対応しておりません。専用出品は基本的にしませんので、お早目のご購入をお願いします■■付属品■■〇本体〇譜面台○マイク〇ACアダプタ〇説明書〇SongBook1,2■■状態■■ 美品・正常動作確認済みです・使用回数も少なく、非常にきれいな状態です 写真にてご確認ください・中古品であることをご理解の上、ご購入をお願いいたします◆出品前に簡易清掃させていただいております■■発送・梱包について■■・48時間以内の迅速な発送を心がけております・多重にプチプチに包み、ラップでくるんで発送いたします
http://narcologia.ru/goods/troupe345611.html
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