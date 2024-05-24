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［値下げ］fender japan st-43 付属　トレモロユニット
商品番号 K67352957794
商品名

［値下げ］fender japan st-43 付属　トレモロユニット
ブランド名 フェンダージャパン
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

機材整理のため出品します。fenderjapanst-43付属　シンクロナイズド　トレモロユニットミリ規格で10.5mmです。元々、サドルにfenderの刻印はありません。写真3枚目の通りバラして発送します。タイプ...ストラトキャスタータイプシリーズ...Stratocasterボディタイプ...ソリッドアクセサリー・パーツ...ブリッジ
http://narcologia.ru/goods/diamond8658.html
http://narcologia.ru/goods/approximate771620.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful893651.html
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