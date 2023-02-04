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一撃ルギアデッキ と組み換え用パーツ7枚
商品番号 B59447116088
商品名

一撃ルギアデッキ と組み換え用パーツ7枚
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 3,510 円
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商品詳細

ルギアデッキです。ポケモン21枚ルギアVSTAR4ルギアV4アーケオス4ネオラントV2バンギラスV2ミュウex1レントラー1一撃イシヘンジン1一撃イベルタル2グッズ15枚ポケモン入れ替えスーパーボール2キャプチャーアロマ4ハイパーボール4活力の壺4サポート11枚博士の研究3ボスの指令2セレナ1バーネット博士2ナンジャモ2ジャッジマン1スタジアム3枚テーブルシティ3エネルギー17枚いちげきエネルギー4Vガードエネルギー3ギフトエネルギー2ラッキーエネルギー2ダブルターボエネルギー4リバーサルエネルギー2計67枚デッキのみ（60枚）又はパーツのみ(7枚)のご購入も可能です。使用しなくなったため出品します。トラブル回避の為プレイ用でお願いします。購入される方はプロフィール閲覧お願いします。ポケモンカード
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