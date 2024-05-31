YAMAHA トランペット YTR-3335



ヤマハ | YTR-3335 - B♭ トランペット - 概要



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YTR-3335YAMAHA定価：¥1000004ヶ月前に購入しました。合計で2時間程度の試奏しかしていないため、かなり新品に近い状態です。目立った傷などもございません。購入時に付属する取扱説明書など、元からあったものは全て付属しています。メンテナンスに必要なオイルやグリス、クリーニングスワブなどもお付けします。ほぼ新品のものにメンテナンス品も付属するため、かなりお買い得かと思います。値段交渉があれば検討しますので、一度お声がけください。●商品説明YTR-3335 / スタンダードシリーズ 主管に同価格帯には珍しいリバース管を採用したモデルです。リバース管を採用しスムーズな息の流れを実現しつつ、音が散らないように支柱を配置することで適度な抵抗感を出しています。全体のバランスを計算しつくされており、幅広いジャンルのプレイヤーにご満足いただけるモデルに仕上がっています。はじめてトランペットを手に取る方でも扱いやすく全体的に煌びやかなオープンな音色です。フレキシブルな演奏を可能にするフットワークの軽さが魅力です。#YAMAHA#YTR_3335種類···トランペット