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トヨタ　シエナ　ミニカー　TOYOTA SIENNA 1/24 海外モデル
商品番号 E43500258872
商品名

トヨタ　シエナ　ミニカー　TOYOTA SIENNA 1/24 海外モデル
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トヨタ　シエナ　ミニカー1/24スケール　模型の出品です。TOYOTASIENNAドアやボンネットが開閉します。プルバックで走行します。底面にボタン電池を入れ、ボディを押して、車体を下げるとライトが光り、エンジンサウンドが鳴ります。　（動作確認の際、ボタン電池LR44を3個入れ問題なく作動しました）電池は付属しません。シエナの模型を探していた方、是非どうぞ！海外からの個人輸入物です。これまで見た事がないタイプで希少かと思います。海外製品のためNCNRでお願いします。ジャンル（ミニカー）···車グッズ種類···国産メーカー素材···金属スケール···1/24
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http://narcologia.ru/goods/stage351197.html
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