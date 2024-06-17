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SHF カーネイジ
商品番号 H66600936767
商品名

SHF カーネイジ
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 5,625 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フィギュア種類···アクションフィギュア性別···男素材···その他スケール···1/12⚠️商品到着後、大きな塗装剥げ、欠品がないか確認しました。なので一応箱からは出しております。ブリスターの上から確認しただけなのでフィギュア本体には一切手を付けておりません。ビニールももちろんついた状態です。極力触れたくない為見える範囲でしか塗装確認はしておりません。見た感じは綺麗に見えますがもしかしたら小さな塗装ハゲ等があるかもしれません。ご了承下さい。欠品はございません。気になる事がある場合は質問してください。#ヴェノム　#カーネイジ　#marvel#フィギュアーツ　#スパイダーマン
http://narcologia.ru/goods/mobilehome458143.html
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