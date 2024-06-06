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商品詳細
シティーハンター ブランケット FOREVER 獠と香になります。中身は開封いたしましたが、ブランケットは未使用品になります。正規の袋付いてますが、シワがあり、袋については状態が悪いです。サイズ 縦 約50センチ横 約70センチ⚠️あくまで開封品になりますので、新品ではございません。完璧を求める方や神経質な方は購入をお控え下さい。ご理解いただける方のみお願い致します。シティーハンターDVD全巻セット劇場版フィギュアBlu-ray
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シティーハンター ブランケット FOREVER 獠と香 - キャラクターグッズ
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