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シティーハンター　ブランケット　FOREVER　獠と香
商品番号 X67211331335
商品名

シティーハンター　ブランケット　FOREVER　獠と香
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 5,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シティーハンター　ブランケット　FOREVER　獠と香になります。中身は開封いたしましたが、ブランケットは未使用品になります。正規の袋付いてますが、シワがあり、袋については状態が悪いです。サイズ　縦　約50センチ横　約70センチ⚠️あくまで開封品になりますので、新品ではございません。完璧を求める方や神経質な方は購入をお控え下さい。ご理解いただける方のみお願い致します。シティーハンターDVD全巻セット劇場版フィギュアBlu-ray
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