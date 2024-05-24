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彫刻家　木内克　作　1968 非売品　飾り皿　人魚　テラコッタ　裸婦　マーメイド
商品番号 Y79861509155
商品名

彫刻家　木内克　作　1968 非売品　飾り皿　人魚　テラコッタ　裸婦　マーメイド
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テラコッタの第一人者木内克の作品です。非売品で希少な作品だと聞いています。彫刻の作品はみますが、このタイプの皿は出ていないと思います。サイズ　直径30センチ写真でも掲載していますが、裏側に割れがあり、修正していますのでご了承下さいませ。その他写真をご参考くださいませ。古物許可証を必要とする骨董品オークションで買いました。種類···皿・鉢
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate806348.html
http://narcologia.ru/goods/calling599850.html
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