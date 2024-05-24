彫刻家　木内克　作　1968 非売品　飾り皿　人魚　テラコッタ　裸婦　マーメイド

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テラコッタの第一人者木内克の作品です。非売品で希少な作品だと聞いています。彫刻の作品はみますが、このタイプの皿は出ていないと思います。サイズ 直径30センチ写真でも掲載していますが、裏側に割れがあり、修正していますのでご了承下さいませ。その他写真をご参考くださいませ。古物許可証を必要とする骨董品オークションで買いました。種類···皿・鉢