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- 彫刻家 木内克 作 1968 非売品 飾り皿 人魚 テラコッタ 裸婦 マーメイド
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商品詳細
テラコッタの第一人者木内克の作品です。非売品で希少な作品だと聞いています。彫刻の作品はみますが、このタイプの皿は出ていないと思います。サイズ 直径30センチ写真でも掲載していますが、裏側に割れがあり、修正していますのでご了承下さいませ。その他写真をご参考くださいませ。古物許可証を必要とする骨董品オークションで買いました。種類···皿・鉢
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate806348.html
http://narcologia.ru/goods/calling599850.html
http://narcologia.ru/goods/preference883338.html
彫刻家 木内克 作 1968 非売品 飾り皿 人魚 テラコッタ 裸婦 マーメイド
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