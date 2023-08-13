Guyatone　グヤトーン TEISCO テスコ　ビザールハードケース

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商品詳細
GuyatoneTEISCOのビザーツギターの貴重な当時物のハードケースです。年代物の為、傷、汚れ、錆 等がございます。NC/NRでお願いします。
http://narcologia.ru/goods/insignificant589582.html
http://narcologia.ru/goods/providence907594.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle784066.html
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