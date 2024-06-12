YAMAHA ヤマハ 管楽器 吹奏楽器 クラリネット YCL-255

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商品詳細
YAMAHAヤマハ管楽器吹奏楽器クラリネットYCL-255【製品概要】新設計のベルによる吹きやすさ、木製に非常に近いあたたかで豊かな響き、そして熱や湿気に強く屋外など様々なシーンで安定した演奏を愉しめる、ABS樹脂ならではのバランスが整ったモデルです。手の小さな方でも無理なく自然な奏法が身につく、ストラップリング付き可動式指掛けを採用。初心者が安心して吹けるクラリネットです。【付属品】・本体・マウスピース(YAMAHA4C)・クリーニングクロス・説明書・収納ケース・ケースストラップ【状態】多少の使用感はございますが、まだまだ十分にご利用頂けるコンディションです。詳細はなるべく多くの画像を掲載しておりますので、そちらも併せてご検討下さいませ。即購入ok
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