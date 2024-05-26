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希少★BRYAN ADAMS ピンバッジ　1985
商品番号 J90145219664
商品名

希少★BRYAN ADAMS ピンバッジ　1985
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 4,956 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★期間限定watchSALE開催中★通常価格　15000円→watchSALE協賛価格　11800円ブライアン・アダムス1985来日公演コンサート会場にて購入した当時物になります。個人的には彼のアルバム表紙で一番カッコイイ、カッツ・ライク・ア・ナイフのショットです☆表面はガラスっぽい材質です。直径約3.5※すり替え防止のため、購入後のお取引変更は不可とさせて頂きます。ご了承ください。
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