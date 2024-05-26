1/200 ハセガワ JAL B777-200/300ER 完成品 2機セット



Amazon.co.jp: 1200 ハセガワ JAL B777-200300 完成品 2機セット : Hobbies



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1/200スケールの完成品です。JALのB777の2機種セットとなります。商品内容・B777-246ERJA707Jハセガワ製B777-200ERのキットから作成中距離〜長距離国際線、主要国内線の万能機。エンジンはGE90-94Bを搭載し、特徴的な二酸化炭素濃度測定装置を搭載したcontrailロゴありの姿を再現。・B777-346ERJA743Jハセガワ製B777-300ERのキットから作成日本航空最大級の国際線機材、大径のファンブレードであるGE90-115Bエンジン、レイクドウイングチップなど現行の77Wを的確に再現。ハンドメイド品につき、細かい乱れや経年によるイタミ等がございます。ご了承ください。発送時は主翼など分割して梱包いたします。輸送時の際、部品が脱落する事もございます。ご不明な点がございましたらお気軽にコメント下さい。〜まとめ売りにつきまして〜同時出品中のハセガワ1/200B777-200/3002機種セットを当品とまとめて販売する事も可能です。ご希望の際はお値下げした価格でご案内いたします。コメントにてご要望ください。日本航空 全日空 JALANAJASTDAJTA707727737747757767777787A300A310A320A330A340A350A380DC8DC9DC10MD11エアバスボーイング飛行機飛行機模型モデルプレーン 旅客機模型 ダイキャストモデル 航空機飛行機プラモ 飛行機1/200全日空商事 ハセガワ hogangeminijcwingsinflight200eaglejfoxaviationherpaホーガン ジェミニ ヘルパ