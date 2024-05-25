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BLACKPINK×VERDY　ブラックピンク　帽子　キャップ　ニット帽　２点
商品番号 O32874312781
商品名

BLACKPINK×VERDY　ブラックピンク　帽子　キャップ　ニット帽　２点
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 8,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BLACKPINK×VERDYポップアップストア商品キャップ、ニット帽の２点セットサイズ　ワンサイズ（未開封）カラー　ブラックにピンクの刺繍2023/10/6　東京タワー内にて購入サイズ展開は画像にてご確認下さいBLACKPINK×VERDYポップアップ店商品です。期間限定ショップ（10/6〜10/12まで開催）での購入品です。※送料が770円かかる事と、販売手数料が１０％、購入代金も少し高額の為この価格とさせて頂きます。お値引き交渉不可とさせて頂きます。●おまとめ購入の場合は送料分を差し引きますので事前にご報告下さい。
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