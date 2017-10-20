電子ピアノRoland HP601-CRS 2018年製

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※値下げ交渉大歓迎！早い物勝ち！ご遠慮なくご相談ください^_^ご覧頂きありがとうございます^_^高額商品によりトラブル防止のため、ご購入前にコメントください！ご質問などお気軽にどうぞ！詳しい本体説明は以下URLよりどうぞhttps://www.roland.com/jp/products/hp601/写真1、2枚目…開閉時写真3枚目…譜面台にわずかな塗装の剥がれ写真4枚目…椅子にテープ跡のような汚れあり写真5、6枚目…品番写真7枚目…説明書、テキスト写真8枚目…電源ON時写真9枚目…鍵盤（生ピアノに近いタッチです写真10枚目…鍵盤側面（生ピアノにより近い木製、樹脂鍵盤です子どもが月3回、ピアノのレッスンで使用していましたBluetoothで接続し内蔵のスピーカーで室内の音響としても使用できます（音も良好電気系統の動作は問題ありません外形寸法(譜面立てを含む)1,379mm(幅)x430mm(奥行)x1,014mm(高さ)50.0kg(重さ)【配送について】配送料はご購入者様のご負担でお願いします。お手配もご購入者様でお願い致します。直接引取り可（長崎県佐世保市）(重さがある為、車上積込みまでお手伝いいたします)ご購入後のクレームや返品は一切対応いたしかねます#電子ピアノ#ピアノ本体#ローランド#RolandRolandHP601-CRSカラー···ブラウン種類···電子ピアノアクセサリー・パーツ···椅子レベル···初心者