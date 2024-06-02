仏像★柘植 孔雀明王像3寸 極彩色 眼入★病魔退散



疫病退散 神様のイラスト〜薬師如来・角大師・鍾馗・アマビヱまで ... 疫病退散 神様のイラスト〜薬師如来・角大師・鍾馗・アマビヱまで ...



疫病退散 神様のイラスト〜薬師如来・角大師・鍾馗・アマビヱまで ... 疫病退散 神様のイラスト〜薬師如来・角大師・鍾馗・アマビヱまで ...



お釈迦様 【 こけし 】 お釈迦様 縁起物 守り神 仏像 病魔退散 お守り ... お釈迦様 【 こけし 】 お釈迦様 縁起物 守り神 仏像 病魔退散 お守り ...



仏像 不動明王 坐像 ・厄除開運・家内安全・病魔退散・合格祈願・干支お守り本尊-酉年総高10cm (Size : B) 仏像 不動明王 坐像 ・厄除開運・家内安全・病魔退散・合格祈願・干支お守り本尊-酉年総高10cm (Size : B)



お釈迦様 【 ストラップ 】 お釈迦様 縁起物 守り神 仏像 病魔退散 ... お釈迦様 【 ストラップ 】 お釈迦様 縁起物 守り神 仏像 病魔退散 ...



病魔退散！現世利益の仏様 薬師如来ストラップ 病魔退散！現世利益の仏様 薬師如来ストラップ



仏像 不動明王 坐像 ・厄除開運・家内安全・病魔退散・合格祈願・干支お守り本尊-酉年総高10cm (Size : B) 仏像 不動明王 坐像 ・厄除開運・家内安全・病魔退散・合格祈願・干支お守り本尊-酉年総高10cm (Size : B)



お釈迦様 【 こけし 】 お釈迦様 縁起物 守り神 仏像 病魔退散 お守り ... お釈迦様 【 こけし 】 お釈迦様 縁起物 守り神 仏像 病魔退散 お守り ...



仏像★柘植 孔雀明王像3.0寸 極彩色 眼入★病魔退散 仏像★柘植 孔雀明王像3.0寸 極彩色 眼入★病魔退散



病魔退散！現世利益の仏様 薬師如来ストラップ 病魔退散！現世利益の仏様 薬師如来ストラップ



お釈迦様 【 こけし 】 お釈迦様 縁起物 守り神 仏像 病魔退散 お守り ... お釈迦様 【 こけし 】 お釈迦様 縁起物 守り神 仏像 病魔退散 お守り ...



お釈迦様 【 ストラップ 】 お釈迦様 縁起物 守り神 仏像 病魔退散 ... お釈迦様 【 ストラップ 】 お釈迦様 縁起物 守り神 仏像 病魔退散 ...



お釈迦様 【 こけし 】 お釈迦様 縁起物 守り神 仏像 病魔退散 お守り ... お釈迦様 【 こけし 】 お釈迦様 縁起物 守り神 仏像 病魔退散 お守り ...



仏像☆柘植 孔雀明王像3.0寸 極彩色 眼入☆病魔退散 | お仏壇・お墓の ... 仏像☆柘植 孔雀明王像3.0寸 極彩色 眼入☆病魔退散 | お仏壇・お墓の ...



病魔退散！現世利益の仏様 薬師如来ストラップ 病魔退散！現世利益の仏様 薬師如来ストラップ

仏像★柘植孔雀明王像3寸極彩色眼入り★病魔退散◆孔雀明王とは孔雀はその他の鳥よりも強く、毒草や毒蛇を食べると言われ、その事からあらゆる毒を除く力を持つとされ、孔雀明王は病魔退散や病気平癒、延命の信仰があります。またその力は天変地異を治め、雨乞いの本尊として祀られます。明王の中で唯一忿怒相をしておらず、菩薩様のような慈悲深い、優しいお顔をされております。この孔雀明王は眼入（眼球が入っています）です。役小角（役行者）が孔雀明王の呪文を会得し、神通力を持つことが出来たそうです。◆商品説明柘植 極彩色 眼入り全高：約37cm全幅：約26cm奥行：約16cm◆備考※出来るだけ忠実に実物の色を再現するように努めておりますが、ご使用のブラウザやモニタにより見え方が若干違う場合がございます。※天然石や自然木を使用した商品の場合、微細なヒビや割れ、欠けがある場合がございますが、天然の素材を利用しておりますので、その点をどうぞご了承下さいませ。#仏像#孔雀明王素材...木彫主題...仏像・神像