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ANA JAL ボーイング787 2機セット
商品番号 R50166514869
商品名

ANA JAL ボーイング787 2機セット
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 2,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきましてありがとうございます。コレクション整理のため出品いたします。※全日空商事NH401151/400B787-8REG.JA805A飛行姿勢樹脂製※デアゴスティーニJAL旅客機コレクション11/400B787-9REG.JA861Jダイキャスト製どちらも比較的美品ですが、JALの方は透明ケースは密封されたものをビリビリと開けています。また垂直尾翼が元から少し斜めになってます。2機セットです。
http://narcologia.ru/goods/reinforcement706699.html
http://narcologia.ru/goods/peroration283615.html
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