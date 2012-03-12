ANA JAL ボーイング787 2機セット

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商品詳細
ご覧いただきましてありがとうございます。コレクション整理のため出品いたします。※全日空商事NH401151/400B787-8REG.JA805A飛行姿勢樹脂製※デアゴスティーニJAL旅客機コレクション11/400B787-9REG.JA861Jダイキャスト製どちらも比較的美品ですが、JALの方は透明ケースは密封されたものをビリビリと開けています。また垂直尾翼が元から少し斜めになってます。2機セットです。
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http://narcologia.ru/goods/peroration283615.html
http://narcologia.ru/goods/assessor292103.html
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