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POLYTUNE 3
商品番号 K59142568415
商品名

POLYTUNE 3
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 5,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

POLYTUNE3tcelectronic本体、箱、説明書、ステッカーチューナーとしての機能はもちろんのこと、高品質バッファー機能がついているので、エフェクターを直列に繋ぐ際に非常に重宝します。（中のスイッチでトュルーバイパスにも変更可）気に入っていたのですが、資金調達のため泣く泣く出品します。値下げ交渉お断りいたします。お支払いいただいた翌日には発送いたします。#tcelectronic#POLYTUNE3種類···エフェクター・プロセッサー
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