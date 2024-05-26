★カルビー　プロ野球カードまとめ売り★

99カルビーSTARCARD今岡誠・高橋由伸・前田智徳TITLE武田一浩2000TITLE上原浩治（新人王・最優秀防御率・最多勝・最多奪三振）ローズ・イチロー・高津臣吾工藤公康（MVP・最優秀防御率・最多奪三振）STARCARD城島健司・松中信彦・松坂大輔・イチロー小坂誠福留孝介・山崎武司・高橋由伸石井一久・古田敦也・新庄剛志2001TITLE金城龍彦・小坂誠・松坂大輔STARCARD松井秀喜・中村紀洋・黒木知宏2003TITLE松井秀喜・赤星憲広・井川慶STARCARD高橋由伸（パラ）ラミレス・福留孝介・川上憲伸・濱中おさむ井川慶（パラ）前田智徳（パラ）緒方孝一（パラ）石井琢朗・鈴木尚典・中村紀洋（パラ）松中信彦・小林雅英・小笠原道大・正田樹（パラ）谷佳知（パラ）2004TITLE城島健司・今岡誠・斎藤和巳・松坂大輔上原浩治・豊田清・アリアス・森慎二小笠原道大・カブレラ・井口資仁・松中信彦STARCARD川上憲伸・鈴木尚典・古田敦也・岩隈久志黒木知宏・新庄剛志・山口和男・三浦大輔五十嵐亮太・小笠原道大2005TITLE赤星憲広2007STARCARD平野佳寿・村田修一・中島裕之（パラ）ラミレス・新井貴浩・阿部慎之助高橋由伸（パラ）北川博敏・金本知憲ローズ・青木宣親・谷佳知2009TITLE涌井秀章（パラ）・ローズSTARCARD越知大祐・岩隈久志・草野大輔2010TITLE大竹寛・館山昌平STARCARD田中賢介・前田健太・T-岡田2011TITLE中島裕之（パラ）和田一浩（パラ）ダルビッシュ有（金サ）STARCARD中村剛也（パラ）内川聖一（パラ）森野将彦（パラ）2012STARCARD平田良介・今村猛・中田翔松田宣浩（赤サ）中島裕之（赤サ）2013STARCARD成瀬善久・阿部慎之助・筒香嘉智（金サ）2014STARCARD藤浪晋太郎（金サ）大谷翔平・則本昴大・坂口智隆2015STARCARD嶋基宏2016STARCARD鳥谷敬・藤浪晋太郎TITLE中村晃・大島洋平・秋山翔吾（代表）2021TITLE近藤健介バラ売りは不可となります。