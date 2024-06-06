歌舞伎シリーズ 純金 純銀金張 切手型レリーフ 記念メダル

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※お気軽に価格ご相談下さい。（価格ご提示で）※まとめ買いお値引き致します。歌舞伎シリーズ第4集見てお分かりの通りクォリティーのとても高い素晴らしいお品かと思います。保管用台紙お付け致します。100円は付きません。大きさの目安で置かせて頂きました。表面純金部分はプルーフ仕上げ純金の延板に裏側は補強の為、純銀を裏打ちして作られ限定販売された希少なお品です。純金張とは、金メッキが「膜」であるのに対して金張りは「板」ですので、使用する金の量にも差があります。金張りは金メッキよりもおよそ100倍金の層が厚いため、金メッキよりも格段に高価です。純金と純銀の比率等は不明です。発行部数500部重さ約9.3g記念メダル工芸品純金歌舞伎純銀日本画