☆新品未使用☆BUMP OF CHICKEN スウェット

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商品詳細
☆新品未使用☆BUMPOFCHICKENバンプオブチキン20THANNIV.SweatShirt\u0026Pants20周年 グッズ スウェットサイズ Sカラー ブラック 黒新品ですが、ずっと衣装ダンスに入っていたため、袋の糊部分が剥がれてしまっている\u0026袋に皺や少し破けがあります他にも気になる点などございましたら、お気軽にお声掛けください宜しくお願いいたします
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