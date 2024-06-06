Fantastics 瀬口黎弥 夢者修行タオル キーホルダー 缶バッジ

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商品詳細
武者修行タオルほつれ等あり武者修行ビラは折り畳んでの発送になりますフェルト汚れある為必要なければ発送致しませんその他グッズ使用したことある為傷はあります家にあるファンタグッツほぼ詰め込みますので傷や汚れが気になる方はご購入お控えください。ご購入検討お願いいたします-̗̀(˶'ᵕ'˶)̖́-
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