ARTFX アイアンマン3 MARK42 1/6 簡易組立キット

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ARTFXアイアンマン3アイアンマンMARK421/6簡易組立キット★新品未開封箱のスレ等ございます点ご承知下さい。★一度も開けずに暗所に保管。★段ボールに梱包して発送いたします。詳しくは実際の画像をご確認ください。1枚目:正面2枚目:背面3枚目:裏面4枚目:天面初期不良等に関しましては一切責任を負いかねません。直接メーカーにご連絡ください。あくまで素人保管ということにご理解いただける方のみご検討ください。フィギュア種類···アクションフィギュア素材···ABS#アイアンマン#ironman#フィギュア#おもちゃ#人形#KOTOBUKIYA#アイアンマン3『アイアンマン』シリーズマーベルコミック#アイアンマン#ARTFXアイアンマン3アイアンマンMARK421_6簡易組立キット