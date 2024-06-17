straykids 5-STAR ペンライト

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商品詳細
大阪公演で使用しましたが、目立った傷はありません。ペンライトは箱に、箱は袋に入れて保存していましたが、神経質な方は御遠慮ください。問題なく光ります。東京公演までにお求めの方はぜひどうぞ！⚠電池はついていません
http://narcologia.ru/goods/update590495.html
http://narcologia.ru/goods/assessor323303.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical908501.html
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