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straykids 5-STAR ペンライト
商品番号 G22779911213
商品名

straykids 5-STAR ペンライト
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 2,405 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大阪公演で使用しましたが、目立った傷はありません。ペンライトは箱に、箱は袋に入れて保存していましたが、神経質な方は御遠慮ください。問題なく光ります。東京公演までにお求めの方はぜひどうぞ！⚠電池はついていません
http://narcologia.ru/goods/update590495.html
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