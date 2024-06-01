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- 新品 未使用 トートバッグ ディズニー ダッフィーフレンズ 専用カバー付き
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商品詳細
○商品名トートバッグ（FromAllofUs）/ディズニーダッフィーフレンズ 専用PVCカバー付き タグ付き○付属品専用PVCカバー付きタグ付き○サイズ(約)横上50cm下35高さ 31cmマチ14.5cmハンドル高さ 22cm※個人採寸の為、多少の誤差はご理解お願い致します。○カラーホワイト 水色○状態新品、未使用※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。#おハナレディースバッグ
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