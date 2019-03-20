BUSKER'S ベース　エレキベース

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商品詳細
BUSKER'Sベース エレキベース年代物ですので『やや傷や汚れ有り』にして有りますが、ギスなどあります画像でご判断下さい。素人知識がなくで詳しい方オススメです。神経質で細かい事を気にされる方、中古品にクレームをつけがちの方、気持ち良く取り引きが出来ない方のご購入はご遠慮ください。
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