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岡崎彪太郎 ちびぬい
商品番号 O88061592553
商品名

岡崎彪太郎 ちびぬい
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 2,497 円
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商品詳細

購入後、袋から出して、クリアケースに入れ、保管していました。未使用ですが、素人保管ですので神経質な方は購入ご遠慮ください。即購入可能。
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