

美品 メンテ済 TEJ-70 後期型 金ロゴFGI 布袋 フェンダー テレキャス 美品 メンテ済 TEJ-70 後期型 金ロゴFGI 布袋 フェンダー テレキャス



美品 メンテ済 TEJ-70 後期型 金ロゴFGI 布袋 フェンダー テレキャス 美品 メンテ済 TEJ-70 後期型 金ロゴFGI 布袋 フェンダー テレキャス



美品 メンテ済 TEJ-70 後期型 金ロゴFGI 布袋 フェンダー テレキャス 美品 メンテ済 TEJ-70 後期型 金ロゴFGI 布袋 フェンダー テレキャス



美品 メンテ済 TEJ-70 後期型 金ロゴFGI 布袋 フェンダー テレキャス 美品 メンテ済 TEJ-70 後期型 金ロゴFGI 布袋 フェンダー テレキャス



美品 メンテ済 TEJ-70 後期型 金ロゴFGI 布袋 フェンダー テレキャス 美品 メンテ済 TEJ-70 後期型 金ロゴFGI 布袋 フェンダー テレキャス



美品 メンテ済 TEJ-70 後期型 金ロゴFGI 布袋 フェンダー テレキャス 美品 メンテ済 TEJ-70 後期型 金ロゴFGI 布袋 フェンダー テレキャス



美品 メンテ済 TEJ-70 後期型 金ロゴFGI 布袋 フェンダー テレキャス 美品 メンテ済 TEJ-70 後期型 金ロゴFGI 布袋 フェンダー テレキャス



美品 メンテ済 TEJ-70 後期型 金ロゴFGI 布袋 フェンダー テレキャス 美品 メンテ済 TEJ-70 後期型 金ロゴFGI 布袋 フェンダー テレキャス



美品 メンテ済 TEJ-70 後期型 金ロゴFGI 布袋 フェンダー テレキャス 美品 メンテ済 TEJ-70 後期型 金ロゴFGI 布袋 フェンダー テレキャス



美品 メンテ済 TEJ-70 後期型 金ロゴFGI 布袋 フェンダー テレキャス 美品 メンテ済 TEJ-70 後期型 金ロゴFGI 布袋 フェンダー テレキャス



美品 メンテ済 TEJ-70 後期型 金ロゴFGI 布袋 フェンダー テレキャス 美品 メンテ済 TEJ-70 後期型 金ロゴFGI 布袋 フェンダー テレキャス



美品 メンテ済 TEJ-70 後期型 金ロゴFGI 布袋 フェンダー テレキャス 美品 メンテ済 TEJ-70 後期型 金ロゴFGI 布袋 フェンダー テレキャス



美品 メンテ済 TEJ-70 後期型 金ロゴFGI 布袋 フェンダー テレキャス 美品 メンテ済 TEJ-70 後期型 金ロゴFGI 布袋 フェンダー テレキャス



美品 メンテ済 TEJ-70 後期型 金ロゴFGI 布袋 フェンダー テレキャス 美品 メンテ済 TEJ-70 後期型 金ロゴFGI 布袋 フェンダー テレキャス



美品 メンテ済 TEJ-70 後期型 金ロゴFGI 布袋 フェンダー テレキャス 美品 メンテ済 TEJ-70 後期型 金ロゴFGI 布袋 フェンダー テレキャス

楽器店で完全メンテ済みで弾きやすい！お馴染みの白いラインでグラフィックが施された布袋モデルTE-95HT（TE-115HT）と基本的に同じギターです。金ロゴFGIは、中低域は豊かで、パワーがあり近年よく耳にする、単音でも説得力のある布袋サウンドの傾向です。商品は光の加減で見える様な些細な擦りキズは有りますが、全体的にキズは少ないです。小さなタッチアップは幾つか有りますが、普通に見て特に目立つ程ではありません。PUロゴの剥げは少なく、塗装の艶やパーツ類もキレイな美品です。フレット 8〜9分山ネックの状態は完璧で、弾き易く良いコンディションです。 ダダリオのヘビーボトム009〜046のEXL-125（新弦）を張って、ネック調整、弦高バランス、オクターブピッチ調整、PUバランス、各ネジ類の増し締め等を行ってベストコンディションに仕上げてありますので、このままで気持ち良く演奏出来ると思いますタイプ···レスポールタイプタイプ···テレキャスタータイプシリーズ···Telecaster