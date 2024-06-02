ラス１★ペット給水器 自動給水器 犬 猫 みずのみ器 2.5L大容量 静音 循環

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★早い者勝ち！即購入歓迎★★新品未使用・送料無料★◼️◼️◼️商品説明◼️◼️◼️(引用)【シンプルでお洒落 繊細な設計】独特な正方形デザイン、科学的な15°給水角度、滑らかな斜面デザインは水はねを防ぐ同時に、ペットの長期な飲水不良姿勢を避けて、ペットの頸椎ケアをしてあげます。外見がシンプルでお洒落なので、控えめで見飽きれない高級感を持って、様々な部屋のインテリアに合えます。【細部に拘り シンプルでも実用的】下部は四つのコム製滑り止め台座があり、滑りにくて安定です；分離式設計なので、全てのパーツが気軽に水洗えま【二重フィルターで安心安全】フィルターの材質は活性炭、繊維濾過器、及びイオン交換樹脂で構成されており、生ゴミ、埃、髪の毛、匂い、カルシウムなどの不純物を効果的に除去し、細菌の繁殖を防ぎます。また、絶えず循環する水は水中の酸素量を増加させ、ペットがいつでも綺麗な流れる水を飲むことが【水不足の注意機能備え】水が足りない時、青色ライトは自動で点滅させ、水量の管理が可視化されます。さらに、水不足による自働電源遮断机能があり、空き焼きによる危険事故を防ぎ、ご自宅の安全を守ります。【2.5L大容量】最大2.5Lの水を収納できます！短い旅行、出張、残業などがあっても、自動給水器は猫や犬にきれいな水を提供できるので、ペットの水不足を心配する必要はありません。湧水式のデザインは猫を惹きつけ、ペットが水を飲まないという問題を解決できます。ペットが結石になるのを防ぐために、たくさんの水を飲ませてください。（きれいな水質を確保するために、2〜3日ごとに水を交換することをお勧めします）※発送の際は自宅にある物で梱包させて頂きますm(__)m80サイズno1164Ks3133