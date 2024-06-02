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大型犬用 ハーネス 美品
商品番号 Q29922311438
商品名

大型犬用 ハーネス 美品
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 2,850 円
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商品詳細

値下げしました！大型犬用の介助、介護用ハーネスです試着のみサイズ:10号色:ネイビー美品ですが自宅保管の為、神経質な方のご購入はご遠慮ください用品の種類...首輪・リード・ハーネス用品犬用服のタイプ...その他犬種...ゴールデンレトリバー犬種...ラブラドールレトリバー
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