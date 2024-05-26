音楽ノート B5 音楽帳 五線譜 10段 50ページ 上質紙 両面を書く

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B5版 五線譜ノート 12段 ツインリング綴 074122



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音楽ノートB5音楽帳五線譜10段50ページ定価：10000円(10/29最終値引き❣️)⭐️実物写真以外はあくまで【参考画、イメージ】ですので必ず実物写真をご確認ください。⭐️実物写真に写っているものが全てです。⭐️未開封品で袋に入ってましたが、検品のため開封してみると擦れや小さな凹み傷、指紋付着がありました。自宅保管のため神経質な方や完璧を求める方は購入をお控え頂き、ご理解頂ける方のみ購入をお願い致します。⭐️即購入OK♡︎⍢⃝︎♡︎ブランド：PUNK色：ブラック鍵盤商品の個数：1パターン：ソリッド【材質】紙【表紙のカラー】ブラック ホワイト【サイズ】26*19cm ウェイト：0.2kg【罫内容】5線譜 10段【枚数】50枚●レッスンの時等にコードやフレーズを書いてメモしておくのはもちろん、楽譜を移し覚えたり、1本線を加えてTAB譜にしたり、コード表などにもお使いいただけます。●五線譜の間が少し幅広くとっていますので、記号や標語、メモ書き等適切なポイントに書き込むことができます。学校ピアノ教室音楽ノートピアノレッスンメモ帳鍵盤シンプル習い事鍵盤ノートかっこいいブラック黒コード表フレーズメモ書きno10-40...