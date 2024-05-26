犬 ペットボウル 犬食器 ステンレス 高さ調整 取り外しが簡単 ボウル2個

サイズ：ボウル1個ボウル2個ボウル2個（強化）異なるサイズ、異なる価格【安全の素材】高品質な素材を使用しており、耐久性に優れています。高温で焼された陶器フードボウルはエコ素材、防錆、安全無臭です、ペットちゃんが安心に食べたり飲んだりできます。スタンドは磨き上げられた厚みのある天然の竹から作られています、耐久性があり衛生的です。【高さ調節可能な犬食器台】大型犬、中型犬、小型犬に必要な高さに調整できる昇降式ドッグボウルです。大型犬、中型犬、小型犬の成長段階や、他の犬種、サイズに合わせて、簡単に高さを設定することができます。適切な位置に設置することで、お腹を壊すことを防ぎ、高齢やケガをした子犬の首や背中への負担を軽減します。【スタンド付きなので食べやすい】スタンド付きなのでひっくり返りにくくお水やウェットフードを入れても大丈夫やや高さがついているので大切な家族であるワンちゃんネコちゃんもごはんが食べやすい、愛犬愛猫のための『思いやり?設計』です【ステンレス製のボウルでお手入れ簡単】ボウルは取り外し可能。ご飯が終わったら簡単に洗えてとっても清潔で衛生的！素材がステンレス製なのでサビにくく耐久性は抜群です?食べ残しなどが落ちやすいのでとっても洗いやすいです?サッとお手入れができてとっても楽ちんです。



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