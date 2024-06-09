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ロイヤルカナンクリティカルリキッド
商品番号 C43878910878
商品名

ロイヤルカナンクリティカルリキッド
ブランド名 ロイヤルカナン
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

6本を2週間前に購入し、2本使用しましたが4本不要になったため出品します。賞味期限は23年12月1日です。動物病院から購入したもので、動物病院が使用しています。
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