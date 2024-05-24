クール便着払い　シルヴァン・カティアール2本セット

▪商品名シルヴァン・カティアール(SylvainCathiard)ブルゴーニュ・アリゴテ2021ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ニュイ・オー・ショーム2019▪ボトルサイズ各750ml個人消費用に購入致しましたがセラー整理の為出品致します。複数本あります。値引不可です。・他のフリマアプリでも出品しており急に削除する事もございます。プロフをご確認ください。・他にもブルゴーニュ、日本ワインを出品・所有してます。・未成年の購入はお断り致します。・新品・未開封です。・フォレスターロングフレッシュで定温保管してます。・プショネ等のリスクは避けられませんので、味わいの保証は出来かねます。・外観は写真でご判断頂き、神経質な方は購入をお控えください。・調整不可の到着希望日がある場合は必ず購入前にコメントください。よろしくお願い致します。



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