①サントリー 白州、知多 700㍉㍑ オマケ付

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商品詳細
サントリー白州シングルモルトウイスキー43度700mlサントリー知多ウイスキー43度700mlスピリッツ90度40ml海外のお土産でいただいたのですが、さすがに飲めませんでした。おまけでお付けしております。お届けするのは、包装されたものです。#サントリー#サントリー蒸留所・銘柄...白州,知多熟成期間...〜9年一本あたりの容量...500〜749ml総数...3本アルコール度数...40～44%
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http://narcologia.ru/goods/marshal330080.html
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