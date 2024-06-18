SNIDELシアーフリルスタンドカラーブラウス

SNIDELシアーフリルスタンドカラーブラウス川口春奈さん ドラマ着用カラー···ブラック柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋インナーキャミ付きインナーキャミは未使用。保管をしているときにシワになっていますが未着用です。定価格¥1,1880のアイテムです。



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