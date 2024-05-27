土日限定価格❣️裾シャーリングフリルジョーゼットプルオーバー　ブラック　frene

土日限定価格❗️¥4250→→¥405017日(日)0時まで18日には価格戻ります✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎2点以上ご購入希望の方必見！【メルカリ新機能】→おまとめ買いボタンからおまとめする商品をご希望頂き、こちらがその価格で承認いたしましたらお得な価格にて商品をご購入いただけるという大変便利でお得な機能となります。※同時梱包ができる場合のみ※承認した場合のみとなります←承認出来ない場合もございます。ご相談ごある場合はコメント宜しくお願い致します✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎裾シャーリングフリルジョーゼットプルオーバー colorブラック新作入荷❣️定価¥8800数量限定完売品即購入ok!新品未使用品」トップスのみ価格となります✴︎Freneと同じ型の人気商品！これからの秋にも活躍してくれるアイテムとなります。colorはブラックですリピーター様割引始めました♡ご購入の際はリピーターとコメントください他サイトにだしてるねで、予告なく出品終了になることもあります。ご了承ください#♡Likeme♡select他の商品も是非ご覧ください♡【商品について】立体的なシャーリングフリルがモードなアクセントになったジョーゼット素材のプルオーバー。スリット仕様の袖口にはパールが施されており手元を印象付けます。セットインスリーブで切り替えたシンプルな身頃によって裾のデザインが際立ち、ゆとりのあるヘムラインが腰まわりをカバー。素材：本体：ポリエステル95％ ポリウレタン5％ 裏地：ポリエステル80％ ポリウレタン20％【サイズガイド】着丈：64cm 肩幅：37cm 身幅：50cm 袖丈：53cm 袖口幅：12cm 天幅：17cm ※平置き採寸です、多少1〜２cmの誤差がある場合がございます。 予めご了承ください。・モデル身長：166cmフラーネFreneエルウェル︎Elwelネージュneigeザラzaraヨリyoriトレフルプラスワン trefle+1マチャットmachattバースデーバッシュBIRTHDAYBASH.ピッチンPICCINフィットモアfitmore



即納]裾シャーリングフリルジョーゼットプルオーバー – Frene



予約/SET]裾シャーリングフリルジョーゼットプルオーバー+タック ...



予約/SET]裾シャーリングフリルジョーゼットプルオーバー+タック ...



予約/SET]裾シャーリングフリルジョーゼットプルオーバー+タック ...



予約/SET]裾シャーリングフリルジョーゼットプルオーバー+タック ...



予約/SET]裾シャーリングフリルジョーゼットプルオーバー+タック ...



予約/SET]裾シャーリングフリルジョーゼットプルオーバー+タック ...



予約/SET]裾シャーリングフリルジョーゼットプルオーバー+タック ...



即納]裾シャーリングフリルジョーゼットプルオーバー – Frene



予約/SET]裾シャーリングフリルジョーゼットプルオーバー+タック ...



即納]裾シャーリングフリルジョーゼットプルオーバー – Frene



即納]裾シャーリングフリルジョーゼットプルオーバー – Frene



【新作入荷】裾シャーリングフリルジョーゼットプルオーバー 2023 ...



裾シャーリングフリルジョーゼットプルオーバー



即納]裾シャーリングフリルジョーゼットプルオーバー – Frene