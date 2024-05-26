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ASTRAET ユナイテッドアローズ　ブラウス
商品番号 S83221779458
商品名

ASTRAET ユナイテッドアローズ　ブラウス
ブランド名 アストラット
特別価格 税込 1,296 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前に購入し、数回のみの着用です。柔らかい素材感でフォーマル・カジュアルどちらにも着て頂けます！※コンパクトに畳んでお送りします。色···ブラック袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント
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