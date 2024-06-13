【マドモアゼルノンノン】かぶりタイプでボタンはくるみ・お洒落で上品なブラウス

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Pont de Chalons｜ラミー コットン フレンチ ワンピース 22330118-rf ...

色...ホワイト袖丈...長袖柄・デザイン...襟付き素材...コットン(綿)テイスト・シーン...キレイめ,大人可愛いサイズ40(L)平置き採寸身幅:約48cm着丈:約60cm袖丈:約61cm袖まわり:約17cm裾の広いところ:約54cmLですが、かぶりタイプのデザインのためか少し小さく感じます。また、前が全開ではないので脱ぎ着しにくいかもしれません。今まで二回着用しましたが、袖まわりがきつくなり出品させていただきました。(クリーニングタグ付き)全体のデザインとしては、ちょっとした場にも使用できる上品で可愛いブラウスです。よろしくお願いいたします。