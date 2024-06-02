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商品詳細
よく見ると、裏側(見えないところ)に汚れがあります。４枚目の写真です。ご確認お願いします。折りたたみじわがあります。予めご承知ください。あくまでも中古品となります。返品クレーム等はご遠慮下さい。小さく折りたたんでの梱包になります。簡易包装になります。入園式入学式卒園式卒業式
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http://narcologia.ru/goods/smear922804.html
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