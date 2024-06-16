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花柄　刺繍　半袖トップス
商品番号 K95746457832
商品名

花柄　刺繍　半袖トップス
ブランド名 チェスティ
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズF着丈50cm身幅44cm肩幅35cm13800円2度ほど使用サイズ感が合わなかったため保管してました。出品いたします。
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