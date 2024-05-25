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【未使用】JEANASIS フリルティアードショートシャツ
商品番号 D79096648018
商品名

【未使用】JEANASIS フリルティアードショートシャツ
ブランド名 ジーナシス
特別価格 税込 1,554 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【未使用】JEANASISフリルティアードショートシャツ2023年購入7150円(税込)サイズフリーカラーブラック〜ブランドアイテム説明より〜今季トレンド！お袖のボリューム感がポイントのブラウス。サラッとした着心地の良さで、まだ暑い時期にも羽織としても着用しやすいデザインに。程よい落ち感と、軽さがある素材感で、ポイントのフリルデザインは、軽やかな動きがでるよう、ピコミシンで繊細な仕様に仕上げています！カジュアルなデニムコーデやインナーにタンクトップなど羽織りとしても使いやすいシャツです。着丈48肩幅68胸囲104袖丈39.5素材ポリエステル98%レーヨン2%★お値下げ交渉はお受けしておりません申し訳ないのですがご了承下さいませ(複数ご購入で送料差額分＋お気持ちお値下げさせて頂きます)色...ブラック袖丈...長袖
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【未使用】JEANASIS フリルティアードショートシャツ
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【未使用】JEANASIS フリルティアードショートシャツ
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フリルティアードショートシャツ | [公式]ジーナシス （JEANASIS）通販
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