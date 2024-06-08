CHUMS【チャムス】ブービーフェイスTシャツ　2枚セット

CHUMS【チャムス】ブービーフェイスTシャツ、ボートロゴTシャツ白、イエローのTシャツ2枚セットになります。いずれもサイズはSサイズとなります。カラー◆ホワイト×ネイビーロゴブービーフェイスTシャツSサイズ◆イエローヘイズ×パープルロゴCHUMSLogoT-Shirt(チャムスボートロゴTシャツ)Sサイズ身幅(cm)51袖丈(cm)19肩幅(cm)43着丈(cm)62新品ではないので若干色褪せはあると思います。若干生地に毛羽立ちがあります。目立つキズや汚れはありませんが、古着になりますので古着にご理解頂ける方のみご検討宜しくお願い致しますカラー...ホワイト袖丈...半袖ネック...Uネック季節感...春、夏、秋



Booby Face T-Shirt/ブービーフェイスTシャツ(トップス/半袖Tシャツ)(M ...



Kid's Booby Face T-Shirt/キッズブービーフェイスTシャツ(キッズ/T ...



Booby Face T-Shirt/ブービーフェイスTシャツ(トップス/半袖Tシャツ)(M ...



Kid's Booby Face T-Shirt/キッズブービーフェイスTシャツ(キッズ/T ...



Booby Face T-Shirt/ブービーフェイスTシャツ(トップス/半袖Tシャツ)(M ...



Booby Face T-Shirt/ブービーフェイスTシャツ(トップス/半袖Tシャツ)(M ...



Booby Face T-Shirt/ブービーフェイスTシャツ(トップス/半袖Tシャツ)(M ...



Kid's Booby Face T-Shirt/キッズブービーフェイスTシャツ(キッズ/T ...



Booby Face T-Shirt/ブービーフェイスTシャツ(トップス/半袖Tシャツ)(M ...



チャムス ジュニア 子供 アウトドア 半袖Tシャツ キッズブービー ...



Booby Face T-Shirt/ブービーフェイスTシャツ(トップス/半袖Tシャツ)(M ...



Booby Face T-Shirt/ブービーフェイスTシャツ(トップス/半袖Tシャツ)(M ...



Booby Face T-Shirt/ブービーフェイスTシャツ(トップス/半袖Tシャツ)(M ...



CHUMS - チャムス キッズ 長袖Tシャツ kidsMサイズ(100〜115) 2枚 ...



Booby Face T-Shirt/ブービーフェイスTシャツ(トップス/半袖Tシャツ)(M ...