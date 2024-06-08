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CHUMS【チャムス】ブービーフェイスTシャツ　2枚セット
商品番号 N28394211458
商品名

CHUMS【チャムス】ブービーフェイスTシャツ　2枚セット
ブランド名 チャムス
特別価格 税込 1,517 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CHUMS【チャムス】ブービーフェイスTシャツ、ボートロゴTシャツ白、イエローのTシャツ2枚セットになります。いずれもサイズはSサイズとなります。カラー◆ホワイト×ネイビーロゴブービーフェイスTシャツSサイズ◆イエローヘイズ×パープルロゴCHUMSLogoT-Shirt(チャムスボートロゴTシャツ)Sサイズ身幅(cm)51袖丈(cm)19肩幅(cm)43着丈(cm)62新品ではないので若干色褪せはあると思います。若干生地に毛羽立ちがあります。目立つキズや汚れはありませんが、古着になりますので古着にご理解頂ける方のみご検討宜しくお願い致しますカラー...ホワイト袖丈...半袖ネック...Uネック季節感...春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/subtropical116001.html
http://narcologia.ru/goods/freshman952356.html
http://narcologia.ru/goods/smear80704.html

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