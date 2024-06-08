ジュンアシダ　白　ブラウス

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商品詳細
カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地素材···コットン季節感···夏カラー ホワイト綿100￼%￼綿ローンサイズ バスト 100センチ 丈 60センチ素人採寸ですので誤差はご容赦下さいませ。ほとんど着用していませんが、あくまでも中古品になるので神経質や完璧を求める方のご購入はご遠慮下さい。小さく折りたたんで梱包するのでシワなどはご了承下さい。#ジュンアシダ#白#綿ローン#トップス#ブラウス
http://narcologia.ru/goods/Sydney273249.html
http://narcologia.ru/goods/assessor251303.html
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