乃木坂46 生写真 齋藤飛鳥 2016 June マルチボーダー 3種コンプ ...

◆内容乃木坂46齋藤飛鳥2016年Juneマルチボーダーの(ヨリ・チュウ・ヒキ)の3種コンプです！今では手に入りづらい生写真です。価格も高く設定させてもらってます。◆状態入手後すぐにスリーブに入れて保管しています。素人管理ですのでご承知の上でご購入ください。◆発送普通郵便で発送いたします。郵便事故などは責任は取れません。硬質ケースは＋200円でお付けいたします。◆その他値下げ不可バラ売り不可神経質な方はご遠慮ください。#乃木坂46#生写真#1期生#齋藤飛鳥#2016年#マルチボーダー#3種コンプ



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